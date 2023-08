Sem-abrigo morto à pancada em casa devoluta na Parede

Um sem-abrigo, de 44 anos, foi encontrado morto numa casa abandonada na Parede, concelho de Cascais. Moisés, nome da vítima, conhecida na zona como ‘Zé do Supermercado’, terá sido espancado por outro homem, que foi visto a sair do local com as roupas ensanguentadas e que está agora em fuga.





CM apurou, moradores na zona estranharam não ver Moisés no local habitual e participaram as suspeitas à PSP. Uma patrulha foi à casa devoluta onde o sem-abrigo pernoitava e depois de arrombarem uma das portas depararam-se com o corpo, que apresentava marcas de violência, sobretudo na face.



O homicídio terá ocorrido na noite de segunda-feira, mas a descoberta do corpo só foi feita esta terça-feira de manhã, após denúncias de vizinhos à PSP. Segundo oapurou, moradores na zona estranharam não ver Moisés no local habitual e participaram as suspeitas à PSP. Uma patrulha foi à casa devoluta onde o sem-abrigo pernoitava e depois de arrombarem uma das portas depararam-se com o corpo, que apresentava marcas de violência, sobretudo na face.

Os mesmos vizinhos garantem ter visto um homem a abandonar o edifício em ruínas com sangue na roupa horas antes de o corpo ser descoberto. Mas só quando o cadáver foi encontrado é que esse facto foi associado ao caso. Por haver suspeitas de que o homem tenha sido vítima de um crime violento, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária, que ainda esta terça-feira esteve no local a realizar perícias.





Degolado



A 29 de abril, um sem-abrigo foi degolado na Rua do Benformoso, Lisboa, por outro sem-abrigo que tinha assaltado dias antes.





Esfaqueado



A 1 de maio, em Belém, Lisboa, outro sem-abrigo foi morto com dez facadas por um amigo com quem partilhava uma casa devoluta.





Adormecido



Em fevereiro de 2022, um homem matou um sem-abrigo à facada quando este dormia junto do Mercado dos Lavradores, no Funchal.