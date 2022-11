Todas as semanas somos confrontados com imagens cruéis de jovens agredidos nas escolas por outros da mesma idade, aos quais abusivamente chamamos colegas.



Estes agressores que tentamos entender e que na maioria dos casos as escolas se esforçam por não punir exemplarmente, e em muitos outros por descartar responsabilidades ou negar as ocorrências, atuam possuídos por instintos primários e a coberto da indesculpável cumplicidade grupal.









