“Sempre pensámos que seria ao contrário”: Vizinhos dizem que homem morto pela mulher era “extremamente violento”

José Miguel Gomes, o motorista de 60 anos que foi esfaqueado até à morte na quinta-feira, em Aveiro, era conhecido entre os vizinhos por ter personalidade violenta e agredir as mulheres com quem manteve relações ao longo dos últimos anos. Rosa Marta, a atual companheira, de 56 anos, foi detida pela Polícia Judiciária suspeita de o ter matado com golpes no peito e no pescoço. A mulher foi esta sexta-feira a tribunal e ficou em prisão preventiva.“Não foi a primeira situação de violência, sempre ouvi gritos e desacatos com esta mulher e com todas as que teve nos últimos dez anos. Era um homem extremamente violento e antipático e desrespeitador com todas a mulheres”, disse esta sexta-feira aoPaula Barros, vizinha.