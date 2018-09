Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Senhora dos Remédios visitada por milhares de pessoas

Amor Electro, Cuca Roseta e Toy foram alguns dos artistas que animaram os foliões.

Por Ana Silva Monteiro | 09:00

Terminam amanhã as festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego. Desde o dia 23 de agosto, dia em que começou a romaria, muitas foram as pessoas que passaram por aquela que é uma das maiores festas de Portugal e que atrai visitantes de todo o Mundo. O ponto alto da romaria acontece hoje, com a Procissão do Triunfo, que marca o encerramento das festividades.



Apesar da redução do orçamento em 40% face ao ano passado, a organização adaptou o dinheiro às necessidades da romaria, sem nunca pôr em causa a animação e a cor que enchem as principais ruas da cidade.



David Antunes, Piruka, Jimmy P, Amor Electro, Cuca Roseta e Toy foram alguns dos artistas que atuaram nos dias de festa e que animaram os milhares de visitantes. Foi oferecido ainda um programa diversificado englobando exposições, desfiles, procissões, feiras, eventos desportivos e culturais que mostraram o que de melhor existe na região.



O momento mais esperado da romaria é a Procissão do Triunfo, na qual os andores ostentam imagens sagradas puxadas por juntas de bois, como manda a tradição.



As ruas ficam ricamente ornamentadas, ganhando uma nova dinâmica, em que a componente religiosa adquire toda a sua plenitude. As festas culminam com uma fenomenal sessão de fogo de artifício pelos quatro cantos da cidade.



Com tantas pessoas que enchem as ruas da cidade de Lamego e que aproveitam para visitar o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios quem ganha são os comerciantes, que veem os seus estabelecimentos serem invadidos.