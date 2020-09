Sensores instalados no mar a 18 km da costa em Sagres

Uma infraestrutura de observação oceanográfica, dotada de vários tipos de sensores, será instalada no mar, a 18,5 quilómetros a sul do porto da Baleeira, Sagres. O projeto tem características únicas e será desenvolvido pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), da Universidade do Algarve, no âmbito do projeto EMSO-PT - Observatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar e Coluna de Água.A infraestrutura é composta por duas amarrações, correspondentes a dois sistemas independentes e espaçados por cerca de 400 metros. Um dos sistemas ficará à superfície e o outro submerso, a 150 metros de profundidade. Estão dotados de sensores para medição de vários parâmetros, como a temperatura, pressão, oxigénio dissolvido, clorofila, turbidez e velocidades de correntes.O pedido de autorização para a ocupação da área do espaço marítimo necessária para a instalação da infraestrutura está em consulta pública até ao dia 25 do corrente mês, por parte da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos."Espera-se com a implementação da infraestrutura EMSO-PT/CCMAR [que deverá ter uma duração de quatro anos] obter séries contínuas de elevada qualidade e de longo prazo de dados bioquímicos e físicos da coluna da água, algo inédito no contexto nacional", segundo é referido no processo.O CCMAR acredita que este novo projeto científico irá contribuir para a criação de condições para "a atração de investigadores, técnicos, gestores e indústria relacionada com o mar", bem como "promover a inovação e a partilha de conhecimento".