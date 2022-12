Ativistas ambientais condenados a pagar multa

Foram condenados os quatro jovens ativistas detidos a 11 de Novembro por ocupação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

A pena aplicada foi uma multa de cinco euros por 60 dias, menos um dia, Ana Carvalho, Manuel Mateus, Maria Medeiros e também Artur vão ter de pagar ao todo 295 euros.

O juiz revelou que foram provados os factos apurados na acusação pública.

Em tribunal foram acusados dos crimes de permanência em local vedado e de desobedicência, por se terem recusado a cumprir a ordem de dispersão das autoridades.





Na primeira audiência os estudantes afirmaram que a direção da Faculdade de Letras consentiu as ações de protesto e que a ocupação foi sempre pacífica. Os quatro arguidos, do movimento "Fim ao Fóssil - Ocupa!", defendem que lutar pelo clima "não é crime".

No protesto de novembro reivindicaram a saída do ministro da Economia, António Costa Silva, por ser favorável à exploração do petróleo.

O julgamento decorreu no tribunal de Pequena Criminalidade de Lisboa, Campus de Justiça, Parque das Nações (Lisboa).