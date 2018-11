Sentença do julgamento de Arlindo de Carvalho e Oliveira e Costa é lida hoje

Nas alegações finais, em outubro de 2017, o Ministério Público pediu a condenação a prisão efetiva para os arguidos.

O acórdão do julgamento do antigo ministro Arlindo de Carvalho e do ex-presidente do BPN Oliveira Costa, por burla, abuso de confiança e fraude fiscal num processo ligado ao caso BPN, vai ser lido esta segunda-feira em Lisboa.

Nas alegações finais, em outubro de 2017, o Ministério Público (MP) pediu a condenação a prisão efetiva para o antigo ministro da Saúde Arlindo Carvalho, bem como para Oliveira Costa e restantes arguidos, deixando ao critério do coletivo de juízes a medida da pena a aplicar.