Uma discussão em torno da eventual separação de bens acabou com uma mulher, de 43 anos, a esfaquear o companheiro, de 58, no final da semana passada, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. A Polícia Judiciária do Porto deteve a agressora por tentativa de homicídio.



A arguida, desempregada, deverá ser esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório, no Tribunal de Santa Maria da Feira, para conhecer medidas de coação.









