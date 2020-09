Sequestra companheira duas vezes em menos de um mês e fica na cadeia

Detido a 28 de agosto por manter a companheira sequestrada e sob agressões durante dois dias, na Amadora, o homem foi libertado com a proibição de contactar a vítima. Mas esta concordou regressar para o agressor. E, sábado passado, o homem voltou a ser detido por sequestro da mesma mulher. Novamente detido pela PSP, um juiz colocou-o agora em prisão preventiva por violência doméstica.





Segundo explicou aofonte policial, o casal, ele de 27 anos e a mulher de 35, vivia nas instalações devolutas de um antigo colégio do centro da Amadora. A vítima foi sequestrada naquele local e só ao segundo dia conseguiu enviar uma mensagem escrita, a um amigo, pedindo ajuda uma vez que estava a ser submetida a sucessivas agressões. Esse amigo da vítima acabou por alertar a PSP. A polícia foi libertar a mulher do cativeiro - as instalações estavam fechadas com uma corrente e um cadeado - mas o casal tinha-se ausentado: o homem levou-a ao hospital para ser assistida.

Os agentes fizeram vigilância ao local e poucas horas depois o casal regressou e o agressor foi detido. A mulher foi socorrida pelo INEM e o homem, presente a primeiro interrogatório judicial, ficou na altura sujeito à medida de coação de obrigação de afastamento e proibição de contactos com a vítima.





Contrariando as decisões do juiz, o homem continuou a residir com a mulher. Até que, sábado, a vítima voltou a alertar, por mensagem de telemóvel, o amigo de que se encontrava novamente sequestrada, no mesmo local.





Recusou queixa



A mulher recusou apresentar queixa e tentou que o inquérito não avançasse contra o companheiro. Mas a violência doméstica, por ser crime público, não necessita de queixa da vítima para que o processo tenha seguimento.