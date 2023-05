Sequestra condutor em bomba de combustível de Famalicão e obriga-o a levantar dinheiro em vários multibancos do Porto

Um homem de 32 anos foi detido por ser suspeito de ter sequestrado um condutor numa bomba de combustível em Vila Nova de Gaia e de o obrigar a levantar dinheiro em várias caixas multibanco do Porto.Os factos remontam a 4 de março deste ano, quando o suspeito abordou um condutor de um carro num posto de gasolina, com uma faca, sentando-se ao volante da viatura.De acordo com a Polícia Judiciária, a vítima "foi conduzida por várias cidades e bairros da zona do Porto, sendo que, a dada altura, mantendo-se sob ameaça, viu serem-lhe subtraídas algumas centenas de euros, que foi obrigada a levantar em caixa multibanco", pode ler-se no comunicado a que oteve acesso.Depois de ter efetuado os crimes, o arguido abandonou a vítima.O detido, com antecedentes criminais por crimes semelhantes, vai ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação. Enfrenta as acusações de sequestro e de roubo agravado.