Sequestra e viola amante nas Caldas da Rainha

Homem está proibido de contactar a vítima.

Por L.R. e T.L. | 08:45

Recusou aceitar a decisão da amante, casada e mãe de três filhos, de terminar a relação amorosa que mantinham às escondidas. Na quarta-feira passada, forçou a mulher a acompanhá-la ao quarto que ele tem arrendado e fechou-a à chave no interior. Era 01h00. Tentou obrigá-la a manter relações sexuais, mas como recusou foi violada repetidamente.



Só às 07h00, quando ele adormeceu, conseguiu libertar-se e fugir. O agressor, um pedreiro de 42 anos, acabou detido pela PJ de Leiria. Ouvido pelo juiz foi libertado, mas está proibido de contactar a vítima.



Há alguns meses que a mulher estava a ser chantageada. O homem ameaçava-a de que caso não acedesse a manter os encontros amorosos, iria contar ao marido dela que mantinha uma relação extraconjugal, aproveitando o facto do marido estar emigrado.



Na quarta-feira, porém, fechou-a no quarto, rasgou-lhe a roupa e violou-a. Quando ele adormeceu, a mulher fugiu, seminua, e fez queixa na PSP.



Em poucas horas, a PJ deteve o agressor.