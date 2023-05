Munido de uma faca, Marco Pacheco, de 32 anos, esperou que um jovem, com pouco mais de 20, entrasse no carro, nas bombas de gasolina, em Vila Nova de Famalicão, onde o encontrou no passado dia 4 de março, cerca das 11h00.



Entrou no carro à força e durante quase 18 horas manteve a vítima sequestrada.









