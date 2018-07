Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sequestrada e violada em pinhal após festa

Operário fabril detido pela PJ de Aveiro.

Por Manuel Jorge Bento e Francisco Manuel | 01:30

Esperou que a mulher, de 67 anos, sua conhecida, saísse da festa de Pampilhosa do Botão, na Mealhada, na madrugada de dia 2, e atacou-a.



O operário fabril obrigou a vítima a entrar à força num carro, levou-a até um pinhal próximo e forçou-a a várias práticas sexuais, apesar das tentativas de resistência da mulher - que lhe suplicava para parar.



Depois de consumado o crime, transportou-a, no mesmo carro, até uma zona próxima da casa da mulher. O suspeito, solteiro, foi detido pela PJ. Presente a juiz, em primeiro interrogatório, ficou em prisão preventiva.



A sexagenária, viúva, ficou em pânico. Depois de sequestrada e violada num local ermo, remeteu-se, num primeiro momento, ao silêncio, abalada, com vergonha e sem saber com quem poderia falar.



No entanto, acabou por contar a familiares o que tinha acontecido, no final da noite de festa. Uma vez que ficou com marcas evidentes do ataque violento, a família aconselhou-a a dirigir-se a uma unidade hospitalar de Coimbra, que fica a poucos quilómetros da sua terra, e apresentar queixa às autoridades.



Foram, no entanto, os próprios médicos da unidade de saúde que se aperceberam do que ocorrera e deram o alerta, como a legislação prevê - obrigação de denúncia de crimes públicos.



Os investigadores da Polícia Judiciária partiram para o terreno e detiveram o indivíduo, solteiro, que foi ontem conduzido ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Águeda, indiciado por crimes de violação e sequestro.