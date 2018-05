Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sequestrada e violada por causa de tradição

Jovem de 18 anos raptada, mantida em cativeiro e forçada a casar, por acordo dos pais.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Uma jovem de 18 anos foi raptada, mantida em cativeiro, violada e forçada a mendigar depois de ter sido obrigada a casar com um homem, de 30 anos, em cumprimento de costume cigano, por acordo dos pais. A PJ do Porto libertou a vítima e deteve, em Coimbra e Aveiro, seis pessoas.



O caso teve início no verão passado. A jovem estava institucionalizada na área de Braga e os patriarcas de duas famílias, de Aveiro, acordaram a união matrimonial. O noivo estava preso, pelo que aproveitou-se uma saída precária do mesmo, no Natal, para se proceder ao rapto da jovem, que passava a época com outros familiares.



O pai da vítima, o noivo e mais dois cúmplices sequestraram-na, com violência, e levaram-na para Aveiro. Aí, seria obrigada a casar e a fazer vida comum com o presidiário, até meados de janeiro. Durante esse período, a jovem foi várias vezes violada. Até que o homem acabou por ser recapturado e reencaminhado para a cadeia.



Mesmo com o ‘marido’ novamente preso, a rapariga foi levada pelos pais daquele para Coimbra e forçada a mendigar na área urbana da cidade. A Polícia Judiciária colocou fim ao terror, resgatou a vítima e colocou-a a salvo, noutra instituição.



Na quarta-feira, elementos (num total de 40) da PJ do Porto, com a Diretoria do Centro, fizeram seis buscas domiciliárias e detiveram seis pessoas, entre 30 e 50 anos, algumas já com antecedentes.



Respondem agora por crimes de rapto, casamento forçado e violação.