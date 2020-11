Sequestrado por gang armado em roubo de tabaco na Lourinhã

Um distribuidor de tabaco foi ameaçado de morte e sequestrado por um grupo armado que acabou por fugir com 15 mil euros em dinheiro e tabaco. O crime ocorreu esta quarta-feira de manhã, quando o homem foi surpreendido em São Bartolomeu, Lourinhã, por três homens com pistolas.Apontaram as armas ao vidro da carrinha e obrigaram-no a abrir as portas. Assim que o fez, dois sentaram-se no lugar do pendura e o outro ao volante, deixando a vítima no meio. Conduziram até um local ermo, onde abandonaram a vítima e a viatura depois de colocarem o tabaco e o dinheiro noutro carro, que usaram para fugir. O roubo foi participado à GNR, mas já transitou para a Polícia Judiciária.De acordo com Paulo Serrano, da Sociedade de Distribuição de Tabaco, este é o quarto roubo violento a viaturas e funcionários da empresa nas últimas cinco semanas, em Peniche, Catujal (Loures), A-dos-Cunhados e Mafra, três deles com contornos ainda mais violentos em que os funcionários sofreram ferimentos. O responsável acredita que se trate do mesmo grupo e apela a medidas para "eliminar a vulnerabilidade dos distribuidores".