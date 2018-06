Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sequestrado por trio em roubo de tabaco

Um dos assaltantes, armados, tinha uma máscara de palhaço. Caso ocorreu em Vila Nova de Gaia.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:26

Dá o dinheiro que tiveres ou dou-te um tiro na perna." Esta foi a ameaça de três indivíduos encapuzados e armados - um tinha uma máscara de palhaço - a um distribuidor de tabaco, na manhã de quinta-feira, em Vila Nova de Gaia.



Esperaram-no junto à pastelaria Snopão, na Granja. Agrediram-no, taparam-lhe a cabeça com um capuz e fecharam-no na mala da carrinha da empresa. Um dos assaltantes foi a conduzir e os outros dois seguiram a viatura num Audi cinzento. Na rua do Tanque, em S. Félix da Marinha, abandonaram a carrinha e o homem. Fugiram todos no Audi.



O assalto violento ocorreu por volta das 11h00. A vítima foi encontrada por um morador. "Estava a chegar a casa e vi-o, ferido no rosto, a cambalear e pedir ajuda, junto à carrinha. Contou, de uma forma confusa, que tinha sido agredido e roubado por encapuzados", disse Manuel Tavares, que o socorreu.



A GNR de Arcozelo foi chamada de imediato, mas, quando chegou ao local, já os ladrões tinham escapado. A Polícia Judiciária está a investigar.



O valor roubado, em dinheiro e tabaco, não foi divulgado pelas autoridades.