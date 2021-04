As três vítimas de sequestro no assalto a uma loja de ouro, sexta-feira, em Setúbal, choraram ao serem libertadas pela PSP. Estavam amarradas com braçadeiras plásticas.



Um dos ladrões, de 23 anos, foi detido com 13 500 euros em joias roubadas. O segundo fugiu com 12 500 €. Deixaram pistola no caixote de lixo da loja.

