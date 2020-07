Sequestram 16 horas para roubar 900 euros em Braga

Os dois jovens, de 19 e 21 anos, atraíram a vítima para um negócio de droga. A 10 de janeiro, às 10h30, trancaram a vítima numa casa, no bairro de Santa Tecla, em Braga, e sob ameaça de armas, forçaram-na a entregar os 700 euros que trazia consigo, além do cartão multibanco e o respetivo código.Só a libertaram às 04h30 da madrugada seguinte, após terem feito um levantamento de 200 euros. Foram detidos na terça-feira de manhã pela Polícia Judiciária de Braga e ontem o juiz de Guimarães deixou-os em liberdade com apresentações.