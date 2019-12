Três homens sequestraram e torturaram um homem com recurso a um cigarro para lhe roubarem dinheiro em Lisboa. Dois, de 26 e 23 anos, foram detidos pela PJ e um terceiro está por identificar.Os detidos foram fortemente indiciados pelos "crimes de roubo agravado, sequestro e ofensas à integridade física qualificada". Os crimes aconteceram em novembro quando o trio abordou um homem na via pública e, recorrendo a agressões, obrigaram a entrar na própria viatura, "tendo por finalidade procederem a levantamentos de dinheiro em máquinas ATM que não se chegaram a verificar".

A vítima foi alvo de violentas ofensas à sua integridade física, tendo sido queimado com um cigarro em diferentes partes do corpo e rosto. A tortura aconteceu quando circulavam em várias artérias da capital portuguesa.



A 'viagem' culminou num despiste e, já na via pública, as agressões continuaram a ocorrer, só tendo cessado após a intervenção de transeuntes que passaram no local.

A vítima teve de receber tratamento hospitalar e foi sujeita a intervenção cirúrgica.

No seguimento das diligências realizadas, foram apreendidos diversos bens, entre os quais "uma espingarda caçadeira de Airsoft, devidamente dissimulada para aparentar ser verdadeira, uma moca com 78 cm de comprimento e uma faca de mato".

Os detidos, um já esteve preso, têm antecedentes por "ilícitos graves, nomeadamente roubos e tráfico de estupefacientes", segundo revela comunicado da PJ.

Serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual lhes será aplicada a medida de coação processual.