Sequestro de casal acaba em agressões e disparos na Amadora

O sequestro de um casal, na sua residência, na Cova da Moura, Amadora, culminou quinta-feira com agressões e tiros, tendo os assaltantes levado diversos bens, fios em ouro e 1600 euros. A PJ recuperou dois cartuchos de caçadeira deflagrados. Os disparos deixaram marcas na habitação.Segundo apurou ojunto de fonte policial, a casa foi invadida pelas 04h00, quando o casal estava na cama.Os três encapuzados, de roupas escuras e armados, agrediram o homem de 42 anos com golpes nas costas e exigiam saber "da droga e do dinheiro".Taparam as vítimas com cobertores e vasculharam a casa. O homem lutou com um deles e, já fora da casa, deram-se os disparos. A vítima só foi à esquadra da PSP da Damaia pelas 09h30.