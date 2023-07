O dono de uma empresa de cobranças difíceis e dois funcionários, com porte físico considerável, foram detidos pela PJ do Centro por terem sequestrado e ameaçado de morte um empresário para fazer uma cobrança de 70 mil euros, na zona do Ribatejo.



Para cobrar a dívida que a vítima mantinha com uma empresa de exploração e transformação de pedras naturais, os suspeitos atraíram-na para um local reservado.









