Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sequestro trama agentes da PSP

Três polícias condenados por violência sobre jovem de 18 anos.

Por Sofia Garcia | 09:07

Foram condenados a penas suspensas os três agentes da 2ª esquadra da PSP de Setúbal que estavam acusados de sequestrar e agredir um jovem de 18 anos, em dezembro de 2016.



O Tribunal de Setúbal deu como culpados dos crimes de ofensas à integridade física qualificadas e sequestro agravado os agentes Tiago Palheira e Ricardo Lopes, tendo assim condenado ambos a penas de cinco anos de prisão suspensas.



O terceiro agente, Paulo Pinto, não foi identificado por quaisquer testemunhas no decorrer do processo e por isso foi ilibado das agressões mas considerado culpado do crime de sequestro agravado. Vai cumprir quatro anos e dois meses de prisão, suspensa na sua execução.



A defesa de Paulo Pinto diz que vai recorrer da decisão.



"Em relação ao crime de sequestro vamos recorrer e não tenho nenhuma dúvida no meu espírito, como nunca tive e, aliás, disse-o em sede de alegações, que felizmente existem tribunais superiores para fazerem a justiça toda – já que aqui sai só metade", explica Susana Garcia.



O caso remonta à madrugada de 4 de dezembro de 2016. Um jovem envolvido numa rixa à porta de uma discoteca em Setúbal foi agredido, colocado na bagageira de um carro-patrulha, levado até uma fábrica devoluta da cidade e agredido. Nunca conseguiu identificar os agentes.



A identificação de dois deles foi feita por testemunhas que estavam com o queixoso junto à discoteca. Como pena acessória, o tribunal decretou aos três agentes da PSP a proibição do exercício da profissão.