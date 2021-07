Eduardo Cabrita não se demite e coloca decisão nas mãos de primeiro-ministro

O ministro da Administração transmitiu condolências à família e amigos do trabalhador morto na A6 pelo carro onde seguia Eduardo Cabrita."Quero transmitir uma viva solidariedade que, no próprio dia, foi prestada pela minha chefe de gabinete" à família, revelou o governante.Cabrita revelou que serão definidas as componentes de indemnização e que "foi de imediato feita a devida e adequada participação dos factos".O governante não quis falar de uma possível saída das suas funções, dizendo que "essa uma matéria que é da estrita responsabilidade do primeiro-ministro", voltando a "prestar nota do meu profundo sentimento e do quanto esta situação me tocou".Eduardo Cabrita falou aos jornalistas duas semanas depois do acidente, quebrando o silêncio. "Foi o Ministério da Administração Interna a dar a devida nota do infeliz acidente e porque está aberto o devido inquérito por parte do MP, sujeito a segredo de justiça", justificou.