Sérgio Santos, de 18 anos, não pensou duas vezes quando percebeu que a namorada estava em apuros junto à fluvina (cais) do Espinhaço, próximo do Areinho de Avintes, Vila Nova de Gaia, quinta-feira à tarde. Atirou-se à agua e conseguiu salvá-la, mas acabou por ser engolido pelas águas do rio Douro. O corpo seria localizado pelas 02h00 desta sexta-feira por pescadores, a um metro e meio de profundidade, junto a embarcações.









