Um serralheiro, de 42 anos, foi detido pela PJ do Porto por ter no telemóvel e no computador centenas de ficheiros de pornografia infantil que trocava com outros pedófilos através das redes sociais.O alerta foi dado pelas autoridades internacionais que investigam as redes de pedofilia na internet.Pelo menos desde fevereiro de 2019 que o homem, do Porto, trocava com outros predadores vídeos de meninas em contexto sexual. Ficou em preventiva.