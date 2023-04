Sessão do julgamento do caso da queda de árvore na Madeira adiada devido a greve dos oficiais de justiça

A sessão do julgamento do caso da queda de uma árvore de grande porte na freguesia do Monte, no Funchal, na qual iam ser ouvidas as primeiras cinco testemunhas, foi adiada devido à greve dos oficiais de justiça.

A sessão prevista para esta quarta-feira à tarde não se realizou devido à greve dos funcionários, indicou a presidente do coletivo de juízes, Joana Dias, que reagendou a audiência para 03 de maio.

Estão também marcadas sessões de julgamento para os dias 26 e 27 de abril, durante as quais serão ouvidos os arguidos e várias testemunhas no processo.