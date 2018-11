Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sessenta mulheres entre os 397 novos agentes da PSP

Ministro da Administração Interna anunciou a abertura de um novo curso de formação de polícias, com 600 vagas, para 2019.

09:51

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta sexta-feira a abertura de um novo curso de formação de polícias, com 600 vagas, para 2019, o que disse representar um crescimento de 50%.



O governante falava no encerramento do 14º curso de formação de agentes da PSP, na Escola Prática da Polícia, em Torres Novas, do qual saíram 397 novos agentes, 60 dos quais mulheres.



Durante a cerimónia, o diretor nacional da PSP, Luís Farinha, disse que seria "desejável" que houvesse, pelo menos, 800 novos agentes por ano, ou, nunca inferior ao número de polícias que saem.