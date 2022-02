Sessões de instrução do caso BES adiadas por "motivos de saúde" do juiz Ivo Rosa

A primeira sessão da instrução do processo BES, que estava prevista para esta segunda-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, foi adiada, sabe o. Os advogados de defesa foram informados durante esta manhã de que todas as sessões de fevereiro serão reagendadas para março.Os motivos para o adiamento da instrução do processo, que envolve Ricardo Salgado, não são para já conhecidos.A instrução do caso BES/GES está nas mãos do juiz Ivo Rosa e a instrução terá sido adiada devido a "questões de saúde".Segundo apurou o, juiz Ivo Rosa estará doente e por isso as diligências tiveram de ser adiadas.