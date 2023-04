Sete alunos suspensos por agressões na escola em Vila Nova de Santo André

Sete alunos, cinco raparigas e dois rapazes, da Escola Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André, foram suspensos devido a agressões registadas na terça-feira, no interior da escola. Segundo o CM apurou, um grupo de alunos envolveu-se em agressões que só terminaram com a intervenção de auxiliares e professores.





Tudo terá começado no corredor com uma aluna a partir o vidro de uma porta com uma vassoura. Na quinta-feira anterior, já tinham sido registados episódios de agressões entre alunos no interior da escola. Alunos e pais confirmaram a existência dos desacatos, adiantando que começam sempre com “discussões fúteis que passam a ameaças e agressões”. A comunidade escolar está preocupada e alguns alunos dizem que há colegas que vão armados com facas. A direção da escola recusou comentar ao CM.