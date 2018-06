Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete anos de prisão para homem que filmou jovens a terem relações sexuais no Porto

Crime aconteceu entre 2014 e 2017, em Vila do Conde.

Por Lusa | 17:37

Um homem que filmou menores a manterem atos sexuais em sua casa, em Vila do Conde, distrito do Porto, entre 2014 e 2017, foi esta segunda-feira condenado a sete anos de prisão.



Dado tratar-se de crimes sexuais, o julgamento, que começou a 19 de fevereiro, decorreu à porta fechada, à exceção da leitura da decisão judicial.



Segundo a acusação, o arguido de 43 anos, reformado por invalidez, instalou em sua casa, nomeadamente na sala e no quarto, câmaras dissimuladas que estavam ligadas a dois gravadores VHS para, assim, filmar os atos sexuais dos menores entre eles ou consigo.



Entre 2014 e 2017, o suspeito, que aliciava os menores com dinheiro, tabaco ou telemóveis, fez seis vítimas entre os 13 e 17 anos, tendo três delas sido filmadas, refere.



Num desses casos, o arguido aliciou um jovem de 15 anos no metro a ter relações sexuais com ele a troco de 50 euros, atos que se repetiram dez vezes, relata a acusação do Ministério Público (MP).



Noutra situação, filmou dois jovens a terem relações sexuais em sua casa, sem que eles soubessem, acrescenta.



Durante as buscas à sua residência, a Polícia Judiciária (PJ) do Porto apreendeu câmaras de filmar, discos externos, cassetes, telemóveis e um computador.