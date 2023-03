Sete anos de prisão para jovem de 25 anos acusado de abusos sexuais em Paços de Ferreira

Um jovem de 25 anos foi condenado, esta terça-feira, a sete anos de pena de prisão efetiva pela prática de diversos crimes de abusos sexuais em Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira.O agressor sexual foi detido pela GNR devido a um mandato de detenção, avança a fonte de autoridade em comunicado. "Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com a localização e detenção do indivíduo", pode ler-se.O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto para cumprir a pena de prisão a que foi condenado.