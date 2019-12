Sete anos e seis meses de prisão para homem que perseguiu e esfaqueou amante da mulher

O homem que tentou matar o amante da mulher em janeiro passado, em Vila Nova de Gaia, foi condenado esta terça-feira a sete anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia.O agressor perseguiu e esfaqueou a vítima, que foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Avintes e transportada em estado crítico para o Hospital Santos Silva. Na origem do crime terá estado um motivo passional envolvendo a mulher do agressor e a vítima.Também o agressor necessitou de tratamento hospitalar e foi levado pelos bombeiros para a mesma unidade hospitalar - local onde será detido pela Polícia Judiciária, que assumiu a investigação, mal tenha alta médica.