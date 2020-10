Sete antigos postos da GNR para turismo

O Estado, através do Fundo Revive Natureza, vai disponibilizar sete antigos postos fiscais da GNR para exploração turística no Algarve. Os interessados ficam obrigados ao pagamento de uma contrapartida financeira e terão de suportar os custos das obras.Para já, estão abertos os concursos relativos ao antigo posto de Cabanas, em Tavira, com um valor anual mínimo de 1520 euros, e o de Vilamoura, que obriga ao pagamento ao Estado de pelo menos 23 440 euros/ano.Em Castro Marim, estão para cedência os antigos postos da Junqueira, Cinturão e Corte Velha, junto ao rio Guadiana, mas os processos estão atualmente suspensos para retificação das peças dos concursos.Além destes cinco imóveis. o Fundo Revive Natureza revela que, a breve prazo, também estarão disponíveis as antigas instalações da Guarda Fiscal de Sagres e do Burgau, no município de Vila do Bispo.O Estado vai ceder os antigos postos por um período de 25 anos. Os edifícios encontram-se abandonados e degradados desde há muitos anos, apesar de gozarem de uma localização privilegiada. A nível nacional, estão disponíveis 16 imóveis.O Fundo Revive Natureza visa "a recuperação e valorização de imóveis públicos, devolutos há décadas, na sua maioria localizados em espaços com valores patrimoniais naturais, que dispõem de um elevado potencial de atração turística".