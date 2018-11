Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete detidos e mais de quatro mil doses de droga apreendidas pela PSP do Seixal

Detidos vão ser presentes a tribunal para a aplicação de eventuais medidas de coação.

A PSP do Seixal, no distrito de Setúbal, anunciou esta terça-feira a detenção de sete pessoas por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de quatro mil doses de droga e 16 mil euros em dinheiro.



Na operação da Investigação Criminal da PSP do Seixal, que decorreu nas áreas de Lisboa e Setúbal, foram efetuadas 21 buscas, das quais 16 domiciliárias, que resultaram na detenção de seis homens, com idades entre os 27 e os 64 anos, e uma mulher com 32 anos.



"Foram apreendidas 4.147 doses de heroína 46 doses de cocaína, 77 doses de haxixe, uma arma branca, uma arma de 'airsoft', um aerossol de defesa, três balanças de precisão, seis telemóveis e 16.095 euros em dinheiro", refere a PSP em comunicado, acrescentando que também foram apreendidas munições de diversos calibres.



