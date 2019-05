Sete detidos pela PJ do Porto por crimes na gestão de empresas

A Polícia Judiciária do Porto efetuou esta quarta-feira sete detenções na sequência de uma megaoperação de combate ao crime económico na gestão de empresas.Está em causa um esquema que envolve uma empresa de mobiliário da zona de Paredes através de faturação falsa.Esta operação envolveu a participação de cerca de 70 investigadores da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária e inspetores tributários da Direção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária.Ao todo, realizaram-se 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Santa Maria da Feira e Matosinhos.Os detidos conseguiram obter três milhões de fundos comunitários e abriram falência meses depois.