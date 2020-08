Sete detidos por abastecer bairro de Lisboa com droga

Após uma investigação que decorria há mais de oito meses, a PSP deteve sete homens , entre os 22 e os 42 anos, suspeitos de tráfico de droga. O grupo "coordenado e sigiloso" era responsável por abastecer a zona do Beato, em Lisboa, onde residiam, de haxixe, cocaína e ecstasy. Após a recolha de várias provas, que ligavam os membros do grupo entre si, as autoridades conseguiram terça-feira deter os sete suspeitos em flagrante.A PSP apreendeu um carro, usado para a realização do negócio, 14 telemóveis, 1066 doses individuais de haxixe, 206 de ecstasy, 100 doses de cocaína, 5,39 gramas de Liamba e 7350 euros em numerário.Dois dos suspeitos ficaram e prisão preventiva e os restantes estão em liberdade.