Sete dos 13 suspeitos de furtos em todo o país ficaram em prisão preventiva

Sete dos 13 suspeitos detidos por furto a residências e estabelecimentos comerciais em praticamente todo o país, numa megaoperação realizada na terça-feira, ficaram em prisão preventiva por determinação do tribunal de Viseu, anunciou esta sexta-feira, a GNR.

A operação, realizada no distrito do Porto pelo Comando Territorial de Viseu, através do seu Núcleo de Investigação Criminal (NIC) com o apoio das estruturas de investigação criminal dos Comandos Territoriais de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Porto e Viana do Castelo, envolveu outras valências da GNR e teve ainda a colaboração da PSP, Autoridade Tributária e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, num total de cerca de 300 operacionais.

Em declarações esta sexta-feira à agência Lusa, o tenente-coronel Adriano Resende, oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu de GNR, explicou que dos 15 detidos na operação -- 11 homens e quatro mulheres com idades entre os 22 e 56 anos - 13 estão relacionados com o processo principal, tendo sete ficado em prisão preventiva a aguardar julgamento.