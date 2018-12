Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete feridos em acidente com quatro carros em Ermesinde

15:19

Sete pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, na sequência de um acidente com quatro veículos, este domingo, na Avenida Duarte Pacheco, em Ermesinde.



Entre os sete feridos está uma criança e uma idosa.



Os feridos foram transportados para os Hospitais de Santo António e São João, no Porto.



O acidente ocorreu cerca das 13h40.



No local estiveram cerca de 20 operacionais apoiados por nove viaturas.