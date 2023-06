Colisão entre 4 veículos faz sete feridos em Torres Vedras

Uma colisão entre um autocarro, uma ambulância da Associação de Socorros da Assenta e dois veículos ligeiros fez esta tarde, 5 de junho, sete feridos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 14h00. A colisão entre os três veículos aconteceu na EN 8, junto à localidade de Vale de Oasis, entre a Lourinhã e Torres Vedras.

No socorro estão envolvidos 22 homens apoiados por dez veículos.

Dos sete feridos ligeiros, três foram transportados para o Hospital de Torres Vedras, outros três aguardam o luz verde para o transporte, e um ferido preferiu não ser levado para uma unidade hospitalar, tendo sido atendido no local apenas.O autocarro e os carros envolvidos já foram removidos do local. A ambulância será removida por um reboque que acaba de chegar ao local.A limpeza da via está a ser feita por operacionais da GNR