Sete feridos em colisão frontal entre dois carros no concelho de Alijó

Sete feridos, dois deles em estado considerado grave, resultaram de uma colisão frontal entre dois automóveis, que ocorreu este domingo, na variante da EN232 em Vila Chã, no concelho de Alijó.As vítimas foram socorridas por equipas dos bombeiros e transportadas para o hospital mais próximo.Segundo apurou o, seguiam nos automóveis um casal de 75 e 76 anos e cinco jovens de 20 anos, sendo que nenhum dos feridos corre risco de vida.A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas que estiveram na origem do acidente.