Sete feridos em incêndio em hotel na Praça do Rossio em Lisboa

Deflagrou na manhã desta quinta-feira um incêndio no hotel My Story no Rossio, em Lisboa, que provocou sete feridos.O hotel foi evacuado e uma das vítimas, uma mulher, de 77 anos, foi transportada ao hospital São José.O alerta foi dado às 6h47. No local, a combater as chamas, estiveram 33 elementos apoiados por 11 viaturas. O fogo foi extinto às 6h56.

O fogo terá tido origem num quadro elétrico e causou danos apenas no hall de entrada do hotel.





Os hóspedes vão ser agora encaminhados para outro hotel, por não estarem reunidas todas as condições de segurança no hotel My Story.