Sete feridos em violenta colisão com três carros na estrada da Circunvalação no Porto

Sete pessoas ficaram feridas este domingo num aparatoso acidente na estrada da Circunvalação, na zona de Ramalde, no Porto.Uma das vítimas está em estado grave.O acidente envolveu três viaturas. Um dos carros embateu contra um restaurante.O alerta foi dado pelas 07h17.Para o local foram acionados quase 40 operacionais, entre bombeiros Sapadores do Porto, de São Mamede e Bombeiros Voluntários Portuenses, assim como do INEM e da PSP.A circulação esteve cortada, mas foi entretanto reaberta numa das vias pelas 09h08.Os feridos foram transportados ao hospital.