Sete futebolistas juniores são-tomenses fogem do hotel em Cascais

Sete futebolistas da seleção de sub-18 de São Tomé e Príncipe fugiram quarta-feira à noite do hotel onde a equipa estava hospedada, em Cascais, e esta sexta-feira à noite, pouco antes do voo de regresso ao seu país, encontravam-se ainda três por localizar.sabe que as autoridades acreditam que os jovens (cinco de 18 anos e dois de 17) estivessem a tentar ficar em Portugal, onde têm família e querem jogar futebol. O alerta público fez com que quatro regressassem esta sexta-feira.Segundo explicou aofonte policial, os futebolistas desapareceram após o jantar de quarta-feira. Nessa tarde tinham jogado contra a seleção portuguesa de sub-18, perdendo por 7-0, na Cidade do Futebol, Oeiras. Regressaram ao hotel Pestana Cascais e jantaram.Quando os responsáveis da federação santomense iniciaram uma ronda pelos quartos, às 22h00, deram pela falta de um dos jogadores. No final da contagem faltavam oito, tendo um regressado pouco depois.Ainda assim não deram logo o alerta. Acreditaram que os sete em falta estariam a visitar familiares ou a "conhecer a noite". Só pelas 22h00 de quinta-feira, 24 horas após a fuga, foi dado o alerta à PSP, que tomou declarações dos responsáveis federativos santomenses e portugueses, que apoiavam os congéneres.Suspeita-se que a fuga foi planeada ainda em São Tomé. Familiares de jogadores do escalão de juniores ter-lhes-iam encontrado clube em Portugal. A PSP estava, com a ajuda dos outros jovens, a tentar encontrar os jogadores em falta.