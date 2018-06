Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete idosos hospitalizados devido a intoxicação alimentar em lar de Odemira

Caso está a ser investigado.

16:41

Quinze idosos apresentaram sinais de uma intoxicação alimentar esta segunda-feira no Lar Dona Ana Pacheco em Odemira.



Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Odemira, cinco foram transportados para o centro de saúde e dois para o hospital por necessitarem de cuidados redobrados.



As restantes oito vítimas permaneceram em vigilância no lar.



O alerta foi dado pelas 09h35.



No local esteve uma ambulância do INEM e três viaturas dos bombeiros a auxiliar os elementos de socorro.



O caso está a ser investigado.