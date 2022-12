Sete jovens detidos por roubo perto do Centro Comercial Colombo

A PSP de Lisboa deteve, esta sexta-feira, sete jovens pelo crime de roubo junto ao Centro Comercial Colombo, em Benfica.Os suspeitos roubaram dois jovens que se encontravam num jardim. As vítimas foram coagidas com recurso a uma arma branca à entrega de cerca de 70 euros. "Desta ação resultou um corte na mão da vítima do sexo feminino, devido à utilização da referida arma", pode ler-se no comunicado da PSP.As vítimas reportaram o caso de imediato as autoridades e face à rapida intervenção da polícia os suspeitos foram intercetados.Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos de idade.Os detidos maiores de 16 foram presentes ao juiz para primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. Já o adolescente de 14 anos foi entregue à progenitora para posterior apresentação ao Tribunal de Família e Menores da sua área de residência.