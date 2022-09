Cinco mulheres e dois homens, com idades entre os 20 e os 25 anos, tiveram de ser hospitalizados na sequência de uma colisão entre dois carros, pelas 04h00 deste domingo, no cruzamento da Avenida da República com a Avenida Miguel Bombarda, em Lisboa.Duas das vítimas tiveram de ser desencarceradas, numa operação que envolveu 17 elementos dos Sapadores.A PSP investiga as circunstâncias do acidente, alegadamente causado por um dos condutores, que passou um semáforo vermelho.