Sete meios aéreos combatem fogo em Castelo Branco

Incêndio mobilizava, às 16h29, 157 operacionais e 43 veículos.

16:29

Sete meios aéreos, 157 operacionais e 43 veículos combatiam às 16h29 deste domingo um incêndio em Inguias, no concelho de Belmonte, em Castelo Branco. Cerca de uma hora depois, às 17h35, o número de meios diminuiu indicando um combate favorável aos bombeiros. A essa hora registavam-se 128 operacionais, 39 veículos e cinco meios aéros no combate.



De acordo com o Comando Distrital de Castelo Branco, o combate está a evoluir "favoravelmente" e não há povoações em risco.



O incêndio lavra num espaço florestal e mato.



O alerta foi dado às 15h06.