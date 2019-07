Incêndio com sete meios aéreos e mais de 100 bombeiros obriga a cortar A22 em Tavira

Um incêndio florestal deflagrou esta terça-feira na zona da Eira da Palma, em Tavira, no Algarve, tendo obrigado ao corte por "breves minutos a Autoestrada 22" (A22), mas o trânsito já foi restabelecido, disse fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à agência Lusa que o alerta foi "recebido às 16h01" e foi "feito um despacho musculado de meios" para essa zona do concelho de Tavira, no distrito de Faro, "porque estava uma área de mato a arder com muita intensidade"."A informação que temos é a de que há um incêndio com duas frentes ativas, mas ambas as frentes estão a ceder aos meios de combate", afirmou a fonte do CDOS.A intensidade do vento tem sido a situação mais adversa para as equipas de combate, que neste momento estão "com uma situação mais favorável" para controlar o incêndio, referiu ainda a mesma fonte, sublinhando que "não há indicação de edificações em risco"."É um incêndio mesmo junto à A22 [Via do Infante], que esteve cortada por breves minutos, mas neste momento já houve indicação do comando às forças de segurança para que o trânsito fosse reaberto", precisou.A combater o incêndio estava, às 17h45, um dispositivo composto por 130 operacionais, com apoio de 38 veículos e sete meios aéreos, segundo a fonte da Proteção Civil.