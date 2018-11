Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete milhões de euros pagos em indemnizações devido a Tempestade Leslie

Número de ocorrências registadas durante o fenómeno atmosférico leva seguradora a classificar Leslie como "maior sinistro de sempre".

A Tempestade Leslie continua a dar trabalho às seguradoras que prosseguem com a resolução de centenas de ocorrências registadas na sequência do fenómeno atmosférico. A seguradora Fidelidade revelou que já pagou sete milhões de euros em indemnizações.



Classificada como o "maior sinistro de sempre", a Tempestade Leslie suplantou largamente as ocorrências registadas, por exemplo, na sequência dos incêndios de Pedrogão Grande.



A seguradora Fidelidade revela que até ao momento 97% dos sinistros já foram avaliados, estando os restantes em resoluções finais.



Ao todo foram identificadas 8640 ocorrências resultando num total de sete milhões de euros em indemnizações já pagas.