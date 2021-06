A PSP levantou sete autos de contraordenação a proprietários de bares na zona do Pioledo de Vila Real por incumprimento pelas normas em vigor devido à Covid-19, durante uma operação de fiscalização.O comissário Pedro Carvalho, da PSP, afirmou que os autos foram levantados por venda de bebidas alcoólicas fora do horário permitido (após as 21h00 fora do âmbito de refeição), devido ao desrespeito pelo distanciamento entre mesas no interior dos estabelecimentos e por excesso de lotação.